Болтон заявил, что поднимал вопросы российского "вмешательства" в выборы

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что на встрече в России поднимал вопросы "вмешательства" РФ в выборы США и обсуждал судьбу ДРСМД.

"Мы также обсудили вопрос и выразили нашу продолжающуюся озабоченность по поводу вмешательства России в выборы в США. Мы говорили, что это нанесло вред отношениям двух стран. Мы также обсудили вопросы, связанные с контролем вооружения, и также поговорили о решении президента (США Дональда) Трампа о выходе из ДРСМД", — заявил Болтон на пресс-конференции по итогам своего визита в Москву.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Болтон также ранее заявлял, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.