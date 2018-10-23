Могерини обвинила Россию в досмотре судов в Азовском море

БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что свыше 200 судов, в том числе под международными флагами, стали объектом досмотра в Азовском море со стороны РФ.

"Шесть месяцев назад Россия начала применять новый режим досмотра грузовых судов, прибывающих из украинских портов в море или направляющихся в них. Эти инспекции привели к длительным задержкам, которые резко возросли за последние месяцы", — заявила она, выступая во вторник на слушаниях в Европарламенте.

"Это влияет на стоимость доставки не только для украинских экспортеров, также для судов под флагом государств-членов ЕС", — заявила она. По ее словам, к настоящему моменту "более 200 судов как под украинским, так и под международными флагами были затронуты этим контролем со стороны России, который в некоторых случаях длился несколько дней".

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин".

Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра. Позже Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.