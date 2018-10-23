Ушаков рассказал о подготовке ко встрече Путина и Трампа

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 11 ноября в Париже будет полноценной и хорошо подготовленной, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Это, конечно, полноценная встреча. Она будет серьезно готовиться", — сказал Ушаков журналистам.

По его словам, на встрече будут присутствовать и члены делегаций из тех, что поедут в Париж на мероприятие. "Там, конечно, не будет большого состава с обеих сторон, но ключевые представители и той стороны, и нашей", — сказал Ушаков.