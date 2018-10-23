МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Владимир Путин в ходе своей предстоящей поездки в Париж 11 ноября встретится с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Глава государства подтвердил дату и место переговоров на встрече с помощником Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном.
Она пройдет в рамках мероприятий, посвященных столетию окончания Первой мировой войны.
Продолжительность переговоров будет зависеть от самих президентов.
"Это будет нормальная двусторонняя встреча", — отметил помощник российского лидера.
По его словам, на переговорах будут присутствовать члены делегаций двух стран.
"Там, конечно, не будет большого состава с обеих сторон, но ключевые представители и той стороны, и нашей", — сказал он.
Ушаков добавил, что на встрече с Болтоном также обсудили вопросы дальнейших контактов на высшем уровне.
Помощник российского лидера отметил, что у Путина и Трампа будут и другие возможности встретиться, но пока конкретная договоренность только одна.