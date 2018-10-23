Российские контрсанкции коснутся сотен физлиц на Украине, заявил Медведев

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил сегодня, что предложения по указу президента об ответных мерах на санкции Украины подготовят в ближайшее время.

Глава правительства пояснил, что контрсанкции не будут распространяться на всех украинцев, но коснутся множества людей и компаний, наносящих вред интересам России.

"Что касается физических и юридических лиц, эти списки готовятся. Если говорить о физических лицах, то, по всей вероятности, это будут сотни людей, которые своими действиями причиняли вред интересам нашей страны. Там и представители бизнеса, и другие люди. Естественно, в список также включены украинские компании, то есть юридические лица, зарегистрированные по законодательству Украины, которые так или иначе контролируются подобными гражданами, в отношении которых будут введены санкции", — сообщил Медведев.

Глава кабмина пояснил, что в контрсанкции войдут такие меры, как блокирование активов, находящихся на территории России, запрет на денежные транзакции и вывоз капитала, запрет на поставки в Россию определенных категорий товаров, произведенных на Украине.

"Наши украинские коллеги это не особенно подчеркивают, но вообще-то товарооборот Украины с Россией весьма значительный. Речь идёт о, естественно, миллиардах рублей, и для Украины этот товарооборот является одним из самых насыщенных", — сказал Медведев.

Он добавил, что, несмотря на все трудности последнего времени, запреты и ограничения, которые Киев ввел против Москвы, "удельный вес российского рынка для украинских поставок и украинского капитала остаётся весьма и весьма значительным".

Меры будут зеркальными

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что ограничительные меры против Украины могут быть зеркальными и коснутся различных экономических субъектов.

"Украина же предпринимает меры и в отношении экономики, и в отношении юридических лиц, и в отношении физических лиц, поэтому ни того, ни другого, ни третьего исключать нельзя. Указом предписывается правительству разработать соответствующий перечень", — пояснил пресс-секретарь.

Песков пояснил позицию руководства России по поводу ограничительных мер против Украины и сообщил, что Москва считала и продолжает считать украинский народ братским, страдающим от той политики, которую проводят киевские власти.

"Украинский народ был и остается братским народом для России, за исключением неудачных представителей этого народа, которые погрязли в ультранационалистических настроениях", — пояснил представитель Кремля.

Специальные экономические меры

Накануне Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины.

Отмечается, что меры принимаются "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву" действия Киева, которые связаны с введением ограничительных мер против российских граждан и юридических лиц.

Сообщается, что Россия отменит специальные экономические меры, если Украина прекратит действие своих санкций.

Разработку ограничительных мер поручили правительству. Кабмин также должен определить перечень подпадающих под них украинских физических и юридических лиц.