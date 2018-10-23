Путин напомнил Болтону о надписи на американском гербе

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном напомнил, что на гербе США есть надпись "единство в многообразии", поэтому необходимо искать точки соприкосновения, несмотря на разные подходы.
Болтон заявил, что это является и намерением США.
"Насколько я помню, на гербе Соединенных Штатов изображен орлан, с одной стороны он держит 13 стрел, а с другой стороны оливковую ветвь, как знак миролюбивой политики, с 13-ью оливками. Вопрос: ваш орлан все оливки уже склевал, остались одни стрелы?" – добавил Путин.
Со своей стороны, Болтон выразил надежду, что найдет ответы на имеющиеся у Путина вопросы, но "оливковую ветвь с собой не привез". "Я так и думал", — отреагировал Путин. В делегациях снова засмеялись.
"Если вы помните, оливковая ветвь располагается в правой лапе у орлана, так что он демонстрирует свои приоритеты именно таким образом", — пояснил со своей стороны Болтон.