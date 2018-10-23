Путин заявил, что объем госзакупок у малого бизнеса должен вырасти

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Объем госзакупок у малого и среднего бизнеса к 2024 году должен вырасти до 5 триллионов рублей с 3 триллионов в 2018 году, заявил президент России Владимир Путин, выступая на форуме организации "Опора России".

"В текущем году, по предварительным данным, это уже более 3 триллионов рублей. Теперь корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства совместно с бизнесом предстоит взять следующую высоту — к 2024 году довести объем закупок до 5 триллионов рублей. Вполне достижимый результат", — сказал Путин.

Он напомнил, что в 2015 году компании с госучастием покупали у субъектов малого и среднего предпринимательства товары и услуги на сумму не выше 100 миллиардов рублей.

Президент также отметил, что растет доля технически-сложной продукции и услуг — и достигает уже почти 70% от объема всех закупок. "Нужно обязательно сохранить такую динамику и в среднесрочной и в более отдаленной перспективе", — добавил Путин.