Контрсанкции коснутся сотен украинских граждан и компаний, заявил Медведев

КАЛИНИНГРАД, 23 окт — РИА Новости. Санкции против Украины коснутся тех, кто наносит вред интересам России, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"В то же время, естественно, ни указ, ни постановление правительства не будут распространяться на украинцев в целом, это абсолютно неприемлемо… Что касается физических и юридических лиц, эти списки готовятся. Если говорить о физических лицах, то, по всей вероятности, это будут сотни людей, которые своими действиями причиняли вред интересам нашей страны. Там и представители бизнеса, и другие люди", — отметил Медведев.

Также, по его словам, санкции затронут компании, которые "так или иначе контролируются подобными гражданами".

Медведев отметил, что одной из ограничительных мер станет запрет поставок в Россию определенных категорий товаров, произведенных на Украине.

"Может быть, об этом не особенно принято говорить, во всяком случае, наши украинские коллеги это не особенно подчеркивают, но вообще-то товарооборот Украины с Россией весьма значительный. Речь идёт о, естественно, миллиардах рублей, и для Украины этот товарооборот является одним из самых насыщенных", — добавил он.

Премьер подчеркнул, что правительство подготовит предложения в кратчайший срок.

Накануне Владимир Путин подписал указ о специальных санкциях, которые станут ответом на недружественные действия Киева против россиян.

Отношения Москвы и Киева

Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма в состав России и начала противостояния в Донбассе.

Так, Украина ввела санкции против российских компаний и физических лиц и периодически пополняет список. Последний раз это произошло в сентябре: под ограничения попали "РЖД Логистика", "Промкомплекспласт" и "Газгольдер". Кроме того, в августе Киев присоединился к решению ЕС включить в санкционный список шесть российских компаний в связи со строительством Крымского моста.