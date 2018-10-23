Медведев рассказал о мерах против граждан Украины, попавших под санкции

КАЛИНИНГРАД, 23 окт — РИА Новости. Контрсанкции РФ в отношении ряда граждан Украины, наносящих вред российским интересам, будут включать блокировку их активов в России, запрет вывода капитала, запрет поставок определенных товаров, сообщил журналистам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Речь идет, во-первых, о блокировании их активов, которые находятся на территории Российской Федерации, то есть запрете совершать с ними какие-либо действия. Во-вторых, о запрете перечисления денежных средств, которые находятся в источниках, расположенных в Российской Федерации, запрете вывоза капитала. В-третьих, речь пойдет о том, чтобы запретить определенные категории товаров, которые произведены на Украине, для того, чтобы поставлять их в Российскую Федерацию", — сообщил Медведев.