МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщает пресс-служба Кремля.

"Двадцать четвертого октября Владимир Путин проведет заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. С основным докладом о национальных проектах, разработанных правительством во исполнение майского указа президента, выступит первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что более подробно о проектах по различным направлениям на заседании расскажут вице-премьеры, курирующие соответствующие направления госполитики. Сообщается, что речь, в частности, пойдет о национальных проектах в социальной сфере, в области цифровой экономики и транспортной инфраструктуры, а также в сфере экологии, культуры, жилья и городской среды.