В Кремле назвали темы переговоров Путина и Болтона

Советник президента США Джон Болтон во время визита в Москву. 23 октября 2018

Советник президента США Джон Болтон во время визита в Москву. 23 октября 2018

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Владимир Путин и советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон обсудят вопросы двусторонних отношений, Сирию, региональные конфликты и стратегическую безопасность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Главное, конечно, это то, что Болтон и его коллеги с российской стороны проинформируют президента о тех обсуждениях, которые имели место накануне и сегодня в первой половине дня", — отметил Песков.

Путин примет Болтона во вторник.

Накануне советник Трампа встретился с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым и главой МИД Сергеем Лавровым. Болтон и Лавров обсудили, в частности, ситуацию вокруг Сирии и в Афганистане, а также вопросы поддержания стратегической стабильности. На встрече с Патрушевым стороны затронули широкий спектр тем: от вариантов нового договора СНВ до обвинений против россиянки Елены Хусяйновой о вмешательстве в выборы в США.

Сегодня американский политик встретился с министром обороны Сергеем Шойгу. В Минобороны назвали переговоры конструктивными.

В частности, состоялся обмен мнениями по стратегическим наступательным вооружениям, Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, вопросам безопасности на Ближнем Востоке.

Болтон 22-23 октября находится с визитом в российской столице.