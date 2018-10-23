В Кремле назвали темы переговоров Путина и Болтона

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Владимир Путин и советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон обсудят вопросы двусторонних отношений, Сирию, региональные конфликты и стратегическую безопасность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин примет Болтона во вторник.
Накануне советник Трампа встретился с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым и главой МИД Сергеем Лавровым. Болтон и Лавров обсудили, в частности, ситуацию вокруг Сирии и в Афганистане, а также вопросы поддержания стратегической стабильности. На встрече с Патрушевым стороны затронули широкий спектр тем: от вариантов нового договора СНВ до обвинений против россиянки Елены Хусяйновой о вмешательстве в выборы в США.
В частности, состоялся обмен мнениями по стратегическим наступательным вооружениям, Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, вопросам безопасности на Ближнем Востоке.
Болтон 22-23 октября находится с визитом в российской столице.