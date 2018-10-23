Глава Ульяновска сократил себе зарплату

САМАРА, 23 окт — РИА Новости. Глава Ульяновска Сергей Панчин сократил свою зарплату на 10 процентов, а своим заместителям рекомендовал снизить ее на пять процентов, сообщает пресс-служба администрации города.

По данным пресс-службы, сэкономленные деньги направят на социальные статьи городского бюджета.

"Чтобы выполнить стоящие перед нами задачи, мы должны не только находить новые источники доходов, но и снижать наши расходы. Мы это делаем по примеру губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, который, напомню, снизил свою зарплату на 15 процентов", — цитирует горадминистрация слова Панчина.

Ранее Морозов объявил, что будет получать зарплату на 15 процентов меньше, его замы, а также председатель областного правительства и его заместители — на 10 процентов, министры — на пять процентов. Сэкономленные средства планируется направить на здравоохранение.