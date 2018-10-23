По итогам единого дня голосования в России завели 18 уголовных дел

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В результате единого дня голосования 9 сентября Следственный комитет России возбудил 18 уголовных дел, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"В общей сложности сейчас мы контролируем по итогу единого дня голосования 9 сентября, по нашим данным, 18 уголовных дел возбуждено", — сообщила Памфилова в ходе круглого стола "Актуальные вопросы совершенствования и развития избирательного законодательства".

Памфилова уточнила: "Два уголовных дела — это воспрепятствование осуществлению избирательных прав, пять уголовных дел — это по поводу фальсификации избирательных документов, одно уголовное дело — фальсификация итогов голосования, дальше — незаконная выдача и получение избирательного бюллетеня, совершенное группой лиц по предварительному сговору — одно уголовное дело, то есть такой групповой сговор".

"Да, семь уголовных дел — это незаконная выдача избирательного бюллетеня, совершено членами избирательной комиссии, одно уголовное дело, связанное с избирательными документами, — похищение либо повреждение документов, штампов, печатей, либо похищение акцизных марок", — добавила Памфилова.

Также два уголовных дела в республике Бурятия завершены — за незаконную выдачу избирательных бюллетеней.