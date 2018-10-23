ВЛАДИВОСТОК, 23 окт – РИА Новости. Председатель правления регионального отделения Партии пенсионеров за социальную справедливость в Приморье Юлия Толмачева, в сентябре участвовавшая в выборах главы края, заявила, что не планирует участвовать в новых выборах и поддержит на них врио губернатора региона Олега Кожемяко.

Во вторник стало известно, что Толмачева назначена общественным советником Кожемяко. Врио губернатора заявлял, что планирует участвовать в выборах главы края в качестве самовыдвиженца. В начале октября депутаты законодательного собрания Приморья приняли закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора региона.

"Мною принято решение не участвовать в выборах, поддержать Кожемяко", — сказала Толмачева РИА Новости.

По ее словам, региональное отделение партии пока не решило вопрос о выдвижении кандидата на выборы губернатора.

"На этой неделе может пройти заседание, где будет принято решение по этому вопросу", — добавила Толмачева.

"Для себя я решила, что пока правильнее и честнее остаться в статусе депутата законодательного собрания края", — добавил она.

На выборах главы края в сентябре Толмачева набрала 10,8% голосов.

Избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты сентябрьских выборов главы региона недействительными. Бывший врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выразил готовность оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артеме и Находке. Всего им подано более 30 исков, отмечал кандидат от КПРФ. Новые выборы пройдут 16 декабря.