Евкуров обсудил с членами ингушской общины закон о границе с Чечней

НАЛЬЧИК, 22 окт – РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в понедельник в Москве обсудил с сенаторами, депутатами Госдумы от региона и членами ингушской общины закон о границе с Чечней.

Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение. В Конституционном суде Ингушетии заявили, что соглашение может быть утверждено только по результатам референдума. В республике начались протестные акции, в том числе на площади Согласия в Магасе. С 8 октября митинг был санкционирован и до 17 октября проходил на новой площадке — возле здания национальной телерадиокомпании.

С представителями митингующих дважды встречались полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников и глава управления по внутренней политике администрации президента России Андрей Ярин.

Срок санкционированного митинга истекал 17 октября, власти региона согласовали новую акцию, которая пройдет на той же площадке с 31 октября по 2 ноября. В тот же день организаторы митинга решили приостановить его до 31 октября.

Конституционный суд Ингушетии сообщил, что 25 октября рассмотрит запрос депутатов парламента республики, просивших проверить конституционность закона, утвердившего соглашение о границе с Чечней.

"В Москве провел встречу с сенаторами, депутатами от республики, полномочными представителями Ингушетии в регионах и членами ингушской общины. Обсудили вступивший в силу закон об определении границы между Ингушетией и Чечней", — написал Евкуров в своем аккаунте в соцсети Instagram.

Он отметил, что участники встречи высказали различные точки зрения по поводу сложившейся ситуации, в том числе о том, что документ был принят внезапно и население республики оказалось не подготовлено к изменениям.

Евкуров напомнил, что в рамках подготовки соглашения с обеих сторон работали комиссии, было проведено несколько совместных заседаний, изучены архивные документы. "Договорились с членами общины организовать в ближайшее время еще одну встречу по данному вопросу, в ходе которой обсудим все оставшиеся вопросы и предложения по дальнейшему взаимодействию", — заметил глава Ингушетии.