В Совфеде назвали украинские товары, которые могут попасть под санкции

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Россия в рамках ограничительных мер экономического характера может заморозить поставки с Украины продукции приборостроения, оборудования для ракетной и авиационной отраслей, определенные сплавы, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.

"Мы, несмотря на политические разногласия, сохранили с Украиной разноплановые торгово-экономические связи. Прежде всего, это поставки в нашу страну продукции приборостроения и оборудование для ракетной и авиационной отраслей", — сказал Калашников. По его мнению, ограничительные меры "могут коснуться этих видов продукции".

Второе серьезное направление экономического сотрудничества с Киевом — это поставки газа, пояснил Калашников. "Но здесь у нас долговременное соглашение и до 2020-2021 года мы не можем сократить поставки голубого топлива", — отметил он.

По его словам, "Украина также поставляет в Россию определенные сплавы, которых нет у нас". Ответные меры РФ могут касаться и этого вида экономического сотрудничества, добавил он.

Калашников также посетовал, что любые ограничения в сфере торгово-экономического сотрудничества негативно скажутся на экономике обеих стран.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины в отношении россиян. Отмечается, что ряд постановлений издан "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Согласно указу, Путин поручил правительству разработать меры и определить перечень подпадающих под них украинских физических и юридических лиц в ответ на санкции Украины. Сообщается, что РФ отменит специальные экономические меры, если Украина прекратит действие своих санкций в отношении россиян и российских компаний.