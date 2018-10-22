В Совбезе оценили переговоры Патрушева и Болтона

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи в Москве. 22 октября 2018

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи в Москве. 22 октября 2018

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Встреча секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона стала важным шагом по реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в Хельсинки, сообщает пресс-служба аппарата Совета Безопасности РФ.

"Состоявшийся контакт стал важным шагом по реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля 2018 года", — говорится в сообщении.

В Хельсинки 16 июля состоялись первые полномасштабные переговоры президентов США и РФ. Лидеры двух стран сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.