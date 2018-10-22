Эксперт рассказал, против кого на Украине будут направлены санкции России

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости. Экономические санкции России, которые будут разработаны в отношении Украины, могут затронуть украинские госпредприятия, имеющие "политический хвост", но не будут направлены персонально против президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана, считает руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины в отношении россиян. Отмечается, что ряд постановлений издан "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Согласно указу, Путин поручил правительству разработать меры и определить перечень подпадающих под них украинских физических и юридических лиц в ответ на санкции Украины. Сообщается, что РФ отменит специальные экономические меры, если Украина прекратит действие своих санкций в отношении россиян и российских компаний.

"Прежде всего госпредприятия (будут внесены в список юридических лиц — ред.). Но, мне кажется, что в этом плане Россия особо усердствовать не будет, скорее всего, если попадут (в список – ред.) какие-то структуры, то попадут имеющие "политический хвост", — заявил Золотарев.

По его словам, введение санкций Россией против физических и юридических лиц Украины не повлияет на сложившиеся отношения между Киевом и Москвой. При этом политолог не исключает, что президент Украины Петр Порошенко и украинский премьер Владимир Гройсман не попадут в список специальных экономических мер.

Он отметил, что решение РФ о введении санкций — это политическое действие, которое не повлияет на товарооборот между Украиной и Россией. "Я думаю, что такого роста на 30% как в прошлом году не будет. Было бы сенсацией эмбарго на энергоносители, но этого не случится", — добавил Золотарев.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва 6 августа 2014 года приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

С 1 января 2016 года правительство РФ ввело эмбарго на ввоз украинских товаров, а также ограничения на транзит через свою территорию. Это решение руководства РФ стало реакцией на начало действия с 1 января 2016 года зоны свободной торговли между Украиной и Европейским союзом. Согласно утвержденному порядку, грузовые перевозки с Украины в Казахстан через РФ должны осуществляться только через установленные пункты пропуска при условии наличия системы ГЛОНАСС.

Из-за таких ограничений Киев подал несколько исков в ВТО. При этом Украина заявляла, что может ввести запрет на транзит российских товаров после завершения разбирательств в ВТО.