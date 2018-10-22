Патрушев и Болтон обсудили перспективы диалога по стратегическим вопросам

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи в Москве. 22 октября 2018

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи в Москве. 22 октября 2018

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и советник президента США по безопасности Джон Болтон обсудили перспективы выстраивания диалога между РФ и США по стратегическим вопросам и отметили важность продолжения контактов сфере безопасности по линии Совбезов, министерств и ведомств, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

Встреча Патрушева и Болтона прошла в Москве.

"Обсуждены перспективы выстраивания диалога между Москвой и Вашингтоном по стратегическим вопросам. Стороны отметили важность продолжения контактов на уровне Советов безопасности, а также по линии ряда министерств и ведомств двух стран по вопросам безопасности", — отметил Аношин.