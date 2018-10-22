В Госдуме рассказали, в чем могут заключаться спецмеры Москвы против Киева

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Специальные экономические меры РФ в ответ на недружественные действия Украины могут заключаться в ограничении российских инвестиций, поставок энергоресурсов и продукции сельского хозяйства, при этом въезд в Россию для украинцев ограничивать не следует, считает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
"Мы должны управлять лимитами поставок на энергоресурс, поскольку они живут за счет наших энергоресурсов, при этом водные ресурсы отключили для Крыма, перекрыли канал. Перекрыли канал и за это никакой ответственности не несут. Фактически действуют не против России, а против людей. Мы должны определить лимиты поставок на энергоресурсы", — сказал Аксаков журналистам, отвечая на вопрос, какие могут быть приняты меры.
Аксаков также подчеркнул, что Россия является крупнейшим инвестором в украинскую экономику. Поэтому решение о специальных мерах может коснуться и ограничения инвестиций. "И сельское хозяйство. Мы по климатической зоне ничем не проигрываем. Надо посмотреть, что мы выращиваем, что производится. Можно ограничить тоже поставки эти", — добавил он.