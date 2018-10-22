В Госдуме рассказали, в чем могут заключаться спецмеры Москвы против Киева

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Специальные экономические меры РФ в ответ на недружественные действия Украины могут заключаться в ограничении российских инвестиций, поставок энергоресурсов и продукции сельского хозяйства, при этом въезд в Россию для украинцев ограничивать не следует, считает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины в отношении россиян.

"Мы должны управлять лимитами поставок на энергоресурс, поскольку они живут за счет наших энергоресурсов, при этом водные ресурсы отключили для Крыма, перекрыли канал. Перекрыли канал и за это никакой ответственности не несут. Фактически действуют не против России, а против людей. Мы должны определить лимиты поставок на энергоресурсы", — сказал Аксаков журналистам, отвечая на вопрос, какие могут быть приняты меры.

Он также отметил, что касаться эти меры могут и других ресурсов. "Надо посмотреть на финансовые транзакции. Здесь нужно действовать аккуратно. Люди сюда едут, зарабатывают. Препятствовать приезжать украинцам в Россию не надо. Пусть они здесь работают, зарабатывают и понимают, что Россия для них брат", — пояснил депутат.

Аксаков также подчеркнул, что Россия является крупнейшим инвестором в украинскую экономику. Поэтому решение о специальных мерах может коснуться и ограничения инвестиций. "И сельское хозяйство. Мы по климатической зоне ничем не проигрываем. Надо посмотреть, что мы выращиваем, что производится. Можно ограничить тоже поставки эти", — добавил он.