Россия привержена ДРСМД в отличие от США, заявил Песков

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Россия была и остается привержена Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в отличие от США, которые де-факто размывают основы и основные положения этого документа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, президент (Владимир) Путин неоднократно категорически отвергал какие-либо обвинения в адрес России в плане нарушения положений РСМД. Напротив, достаточно экспертно на различных уровнях мы приводили доказательства того, что именно Соединенные Штаты Америки размывают основы и основные положения этого договора, устанавливая антиракеты, способные быть не только перехватчиками, но и ракетами малой и средней дальности, используя ударные беспилотники, которые де-факто являются ни чем иным, как ракетами малой и средней дальности", — заявил Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа о том, что именно Россия нарушает ДРСМД.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, РФ рассчитывает получить внятные объяснения о дальнейших шагах США по ДРСМД от помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который в воскресенье прибыл в Москву.