Эксперт рассказал, как Россия может ответить в случае выхода США из ДРСМД

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. России следует отвечать несимметрично в случае, если США действительно выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), одним из таких ответов может быть создание крылатых ракет сверхбольшой дальности, заявил РИА Новости военный эксперт, президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружение. Как заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков, Москва рассчитывает получить внятные объяснения о дальнейших шагах США по ДРСМД от помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который в воскресенье прибыл в Москву.

"Надо создавать на базе ракеты Х-101/Х-102 ракетное оружие сверхбольшой дальности и развертывать их в количестве примерно 400-500 ракет. Это создаст угрозу именно континенту США. Ракеты эти будут недорогие, они маленькие относительно по размерам. Американцы в настоящее время не имеют достаточно эффективной системы противовоздушной обороны, которая позволила бы эти ракеты нейтрализовать", — рассказал Сивков.

По его словам, Штаты рассчитывают, что на выход из ДРСМД Россия попытается дать симметричный ответ и также начнет создавать ракеты средней дальности, что в результате "оттянет удар на Европу". Именно поэтому, по мнению Сивкова, и нужно разработать ракеты сверхбольшой дальности для "создания адекватной угрозы США". По словам эксперта, дальность полета этих ракет будет достигать порядка 10-12 тысяч километров.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис. В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.