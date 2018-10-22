В Москве началась встреча Патрушева и Болтона

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Встреча секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с помощником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном началась в понедельник в Москве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

"В Москве началась встреча Николая Патрушева и Джона Болтона", — сказал Аношин.

Ожидается, что Патрушев и Болтон обсудят актуальные вопросы двусторонних российско-американских отношений. Российская сторона рассчитывает получить от Болтона объяснения о дальнейших шагах США по договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Ранее Трамп заявил о намерениях США выйти из этого договора.

В ходе своего визита в Москву Болтон проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. Перед этим Болтон, помимо переговоров с Патрушевым, встретится и с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.