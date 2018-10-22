Врио главы Башкирии принял отставку восьми региональных вице-премьеров

УФА, 22 окт — РИА Новости. Врио главы Башкирии Радий Хабиров, назначенный на этот пост президентом страны 11 октября, в понедельник отправил в отставку восемь вице-премьеров правительства региона.

Хабиров стал временно исполняющим обязанности главы Башкирии после отставки Рустэма Хамитова. Хабиров на первом заседании правительства раскритиковал работу чиновников минздрава, минстроя и других ведомств, которые отвечают за лекарственное обеспечение инвалидов, строительство социальных объектов — больниц и поликлиник. Также он поручил разобраться в ситуации с маршрутными автобусами, которые водят нелегальные водители. После этого первым в отставку ушел глава минздрава Башкирии Анвар Бакиров. Позже заявления об уходе написали Фанзиль Чингизов, назначенный Хамитовым буквально несколько недель назад замом премьера в области гуманитарной сферы и охраны республиканских объектов культурного наследия, и вице-премьер по строительству и архитектуре Андрей Трухан.

"Я принял отставку 8 вице-премьеров правительства. Это очень мужественное решение с их стороны, это показывает, что они зрелые руководители и те, кто хочет свою энергию и профессионализм дальше использовать во благо республики, те найдут место в различных сферах и продолжат работу", — заявил Хабиров на совещании правительства Башкирии.

Врио главы региона сообщил, что подписал указы о назначении некоторых кандидатур в качестве исполняющих обязанности вице-премьеров.

"Указами назначил временно исполняющими обязанности заместителями премьер- министра руководителя аппаратом правительства Илшата Тажитдинова, министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова и полпреда республики Фархада Самедова. В правительстве появились и новые лица, исполнять должность вице-премьера по ЖКХ и транспорту будет Раиф Абдрахимов, экс-министр соцзащиты Ленара Иванова назначается вице-премьером по социальным вопросам, а заместителем премьера по вопросам безопасности и работе с правоохранительными органами будет заместитель командующего Приволжским округом войск Нацгвардии по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы Артур Ахметханов", — заявил Хабиров.

Также указом руководителя республики исполняющим обязанности главы минземимущества Башкирии назначен Олег Пуставалов.

"Уважаемые коллеги, очень рассчитываю, что труд, энергию приложите в работе для жителей региона и республики, жду от вас энергичной работы", — сказал Хабиров.