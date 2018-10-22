Красноярский губернатор представил новую структуру правительства края

КРАСНОЯРСК, 22 окт — РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс представил новый состав правительства региона, передает корреспондент РИА Новости.

"Мною принято решение внести некоторые корректировки в исполнительную власть. Но прежде всего хочу поблагодарить наших коллег, которые продолжат свою работу в крае вне нашего правительства. Я имею в виду Галину Пашинову (экс-министр соцразвития), Юрия Захаринского (экс-зампред правительства), Елену Мироненко (экс-министр культуры)", — сказал Усс на мероприятии.

Он отметил, что министерство экономики будет преобразовано в министерство экономики и регионального развития, появится министерство цифрового развития на базе профильного агентства, создано новое агентство по туризму. Новым замгубернатора края назначен Андрей Недосеков, который будет представлять интересы региона в Москве.

Экс-министр промышленности, энергетики и ЖКХ Анатолий Цыкалов назначен на место зампреда правительства, курирующего северные территории, гражданскую оборону, Константин Димитров назначен министром транспорта, министром промышленности и энергетики — Евгений Афанасьев, министром цифрового развития — Николай Распопин, главой минкульта — Аркадий Зинов, министром соцполитики — Ирина Пастухова, работавшая заместителем министра финансов края.