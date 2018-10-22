ЛДПР выдвинет кандидата на выборы главы Приморья 26 октября

ВЛАДИВОСТОК, 22 окт — РИА Новости. Приморское региональное отделение ЛДПР 26 октября проведет конференцию, где выдвинет своего кандидата на выборы главы Приморья, сообщил РИА Новости представитель партии.

"Координационный совет определил, что в пятницу пройдет региональная конференция, где будет выдвинут кандидат от партии для участия в выборах", — сказал собеседник.

По его словам, выдвижение депутата ГД Андрея Андрейченко будет рассмотрено, если Высший совет ЛДПР утвердит его кандидатуру.

Андрейченко участвовал в выборах губернатора Приморья в сентябре, тогда он набрал 9,27% голосов.

Избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты сентябрьских выборов главы региона недействительными. Бывший врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выразил готовность оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артеме и Находке. Всего им подано более 30 исков, отмечал кандидат от КПРФ. Новые выборы пройдут 16 декабря.

Врио главы региона назначен Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область. Он заявил, что планирует участвовать в выборах главы края в качестве самовыдвиженца. В начале октября депутаты законодательного собрания Приморья приняли закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора региона.