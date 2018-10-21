В Москву прибыл советник Трампа по нацбезопасности, сообщил источник

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Москву, сообщил РИА Новости осведомленный дипломатический источник.

"Он находится в Москве, уже прибыл",- сказал собеседник агентства, в ответ на просьбу прокомментировать, когда Болтон прибывает в столицу РФ.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил РИА Новости, что помощник президента США по нацбезопасности прибывает в Москву в воскресенье, РФ рассчитывает получить от него внятные объяснения о дальнейших шагах США по договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Также ранее Рябков в беседе с РИА Новости отмечал, что на переговорах с Болтоном российская сторона также намерена указать США на ошибочность их действий в Сирии.

В ходе своего визита Болтон проведет встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым. На понедельник, как сообщил Рябков, запланирована встреча Болотна с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.