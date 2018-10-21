МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. У России есть весь комплекс мер для обеспечения собственной безопасности и безопасности своих союзников, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявление американского президента Дональда Трампа о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Ранее Трамп заявил, что выйдет из ДРСМД с Россией, при этом он обвинил Москву в нарушении договора.

"Если же все-таки Вашингтон выйдет из ДРСМД, как они это сделали в случае с иранской ядерной сделкой, у России в наличии есть весь комплекс мер для обеспечения собственной безопасности и безопасности своих союзников", — заявил Слуцкий журналистам.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис. В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.