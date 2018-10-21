Косачев назвал заявление Трампа о выходе из ДРСМД шантажом

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев считает, что заявление президента США Дональда Трампа о выходе из ДРСМД (договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) до совершения официальных шагов похоже на шантаж.

Трамп заявил, что выйдет из ДРСМД с Россией. При этом он обвинил Москву в нарушении договора.

"Напомню, что 15-я статья Договора предусматривает односторонний выход из него, но по исключительным обстоятельствам, с их обоснованием и в шестимесячный срок. Пока официальных шагов на этот счёт не сделано, что по-прежнему позволяет считать заявление Трампа скорее продолжающимся шантажом, нежели чем свершившимся юридическим актом", — написал Косачев в Facebook.

Он также обратил внимание на то, что текст заявления Трампа в изложении журналистами выглядит противоречиво. "Там появляется существенное "если". Американцы не выйдут из ДРСМД, если Россия и Китай согласятся его модернизировать", — отметил сенатор.

По его словам, это "либо незнание Договора, либо игра на публику", поскольку 16 статья договора предусматривает, что "каждая из Сторон может предлагать поправки к настоящему Договору". "Эта возможность на столе, она подлежит обсуждению. Однако никаких предложений на этот счёт американцы нам, насколько мне известно, не передавали", — уточнил Косачев.

Он напомнил, что ракеты запрещенного Договором класса есть у ряда стран, в том числе у Китая, и президент РФ Владимир Путин в 2007 году предлагал сделать Договор многосторонним, а в 2008 году инициатива обрела форму изложенных главой МИД РФ Сергеем Лавровым "Основных элементов международно-правовой договоренности о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (наземного базирования)". "Однако американцы сильно не напрягались, и инициатива ушла в песок", — добавил Косачев.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис. В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.