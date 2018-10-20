В США фабрикуют предлог для очередных санкций, заявили в МИД

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Вашингтоне фабрикуют предлог, чтобы в очередной раз применить против России санкции, заявил замглавы министерства иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя антироссийские обвинения в США.

Он отметил, что власти США продолжают пугать собственную и мировую общественность "российскими хакерами и блогерами", в связи с чем обвинили еще одну гражданку России в попытках воздействовать на настроения американских избирателей в преддверии выборов в конгресс.

"Понимаем, что в Вашингтоне фабрикуют предлог, чтобы в очередной раз применить против нашей страны свои пресловутые санкции. США явно переоценивают собственные возможности. Демонстрируя враждебность к России и презрительно относясь ко всему миру, они лишь будут получать все более жесткий отпор", — говорится в комментарии Рябкова, опубликованном на сайте ведомства.

Минюст США в пятницу выдвинул против гражданки РФ обвинения во вмешательстве в предстоящие в ноябре выборы. В сообщении ведомства отмечается, что против сотрудницы компании Project Lakhta 44-летней Елены Алексеевны Хусяновой (Elena Alekseevna Khusyaynova, вариант расшифровки фамилии — Хусяйнова) выдвинуты обвинения в сговоре с целью "посеять смуту в политической системе США" за счет "распространения дезинформации" и "провоцирования споров" по широкому спектру резонансных вопросов. В частности, это касается контроля над продажей и ношением оружия и иммиграции. Процесс против россиянки инициирован в суде города Александрия в штате Виргиния. По данным обвинения, жительница Петербурга является главным бухгалтером в компании. При этом, сообщают в ведомстве, "обвинение не содержит данных о том, что Хусяйнова или сговор в целом оказал какой-либо эффект на результат выборов".