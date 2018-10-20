Зюганов рассказал о возрождении комсомола

РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 20 окт — РИА Новости. Опыт комсомола не может быть забыт, перед коммунистами стоит задача развивать целостную систему партийной учебы, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пленуме компартии в субботу.

Шестой октябрьский пленум ЦК КПРФ проходит в субботу в оздоровительном комплексе "Снегири" в Московской области.

Зюганов напомнил, что с 1990-х в России стали возрождаться комсомольские организации, "взявшие все лучшее из нашей истории". По его словам, современный комсомол пропагандирует идеи социализма и защищает память о советской эпохе.

"Успешно развивается комсомольское движение в Московской области и Северной Осетии… В Северной Осетии насчитывается 3600 комсомольцев, отделения ЛКСМ созданы в каждом районе республики", — рассказал Зюганов.

Парламентарий добавил, что в большинстве регионов страны проводятся дискуссионные клубы, семинары и круглые столы.

"Сегодня стоит задача развивать целостную систему партийной учебы. Используется множество форм — от политклубов и летних лагерей до годичных образовательных программ. В ряде городов созданы марксистские кружки", — сказал Зюганов.