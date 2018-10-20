Договор России и США о РСМД утратил свою ценность, считает эксперт

ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Российско-американский Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) утратил свою ценность ввиду того, что десятки других стран обладают ракетами запрещенной по данному договору дальности, заявил РИА Новости директор Центра военно-политического анализа Хадсонского института (США) Ричард Вайц.

Ранее газета New York Times сообщила, что США планируют выход из договора о РСМД, советник президента по нацбезопансости Джон Болтон уведомит об этом российскую сторону в ходе своего визита в Москву. Сам же Болтон в Twitter сообщил, что его переговоры станут продолжением дискуссий, начатых в ходе саммита в Хельсинки между двумя странами.

"Хотя мы не знаем, почему Болтон делает негативные рекомендации по РСМД, есть некоторая логика в том, чтобы на взаимной основе положить конец этому договору. Договор о РСМД сыграл важную историческую роль в 1987 году в окончании Холодной войны, но его ценность снизилась", — уверен Вайц.

Он пояснил, что на это есть ряд причин. Во-первых, "десятки других стран обладают ракетами дальностью в рамках запрещенных 500-5500 километров". Во-вторых, и у США, и России сейчас имеются ракеты морского и воздушного базирования такой дальности.

"Между тем, разногласия России и США вокруг РСМД доказали свою неразрешимость, и вопрос откладывал прогресс по другим вопросам, таким как продление договора о СНВ или заключении новых договоров по контролю над вооружениями, которые больше подходят для нынешних обстоятельств", — отметил эксперт.

Взаимный обмен претензиями

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами.

В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис.

В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.