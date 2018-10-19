"Единая Россия" поддержит Кожемяко на выборах губернатора Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 19 окт — РИА Новости. Партия "Единая Россия" планирует поддержать на выборах главы Приморья врио губернатора края Олега Кожемяко, который будет участвовать в них как самовыдвиженец, сообщила РИА Новости глава регионального отделения ЕР Людмила Талабаева.

Ранее в реготделении РИА Новости сообщили, что партия не будет выдвигать кандидата на выборы главы Приморья. "Мы не будем выдвигать кандидата на выборы, будем поддерживать Кожемяко. Хоть он и идет самовыдвиженцем, но состоит в ЕР. Он достойный кандидат", — сказала Талабаева.

Избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты сентябрьских выборов главы региона недействительными. Бывший врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выразил готовность оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артеме и Находке. Всего им подано более 30 исков, отмечал кандидат от КПРФ. Новые выборы пройдут 16 декабря.

Врио главы региона назначен Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область. Он заявил, что планирует участвовать в выборах главы края в качестве самовыдвиженца. В начале октября депутаты законодательного собрания Приморья приняли закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора региона.