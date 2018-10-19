Путин рассказал о программе сотрудничества с Узбекистаном

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на церемонии официальной встречи в Ташкенте

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на церемонии официальной встречи в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 19 окт — РИА Новости. Программа сотрудничества с Узбекистаном по самым разным направлениям только на самом раннем этапе составляет 25 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Как вы видели, подготовили целую программу сотрудничества по самым различным направлениям, которая на первом этапе составляет 25 миллиардов долларов", — сказал Путин на российско-узбекских переговорах.

Он отметил, что накопительный эффект у программы будет гораздо больше, поскольку будет включать в себя прибыль и создание дополнительных рабочих мест.

Путин отметил, что последнее время в Узбекистане происходят серьезные изменения, которые позволяют вывести сотрудничество Москвы и Ташкента на новый уровень.

Как сказал президент РФ, преобразования в экономике Узбекистана, которые проводит его коллега, в самое ближайшее время будут заметны и по уровню жизни граждан. "Конечно, те 5-6 миллиардов товарооборота (прогноз на 2018 год – ред.), о которых было сказано, — это не является нашим окончательным рубежом", — сказал Путин.

Он отметил, что при сохранении созданных условий эта сумма является лишь стартовой и начальной.