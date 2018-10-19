Путин рассказал о программе сотрудничества с Узбекистаном

ТАШКЕНТ, 19 окт — РИА Новости. Программа сотрудничества с Узбекистаном по самым разным направлениям только на самом раннем этапе составляет 25 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что накопительный эффект у программы будет гораздо больше, поскольку будет включать в себя прибыль и создание дополнительных рабочих мест.
Путин отметил, что последнее время в Узбекистане происходят серьезные изменения, которые позволяют вывести сотрудничество Москвы и Ташкента на новый уровень.
Как сказал президент РФ, преобразования в экономике Узбекистана, которые проводит его коллега, в самое ближайшее время будут заметны и по уровню жизни граждан. "Конечно, те 5-6 миллиардов товарооборота (прогноз на 2018 год – ред.), о которых было сказано, — это не является нашим окончательным рубежом", — сказал Путин.
Он отметил, что при сохранении созданных условий эта сумма является лишь стартовой и начальной.