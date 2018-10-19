Ищенко опроверг, что ему предлагали пост за отказ от участия в выборах

ВЛАДИВОСТОК, 19 окт — РИА Новости. Участвовавший в выборах главы Приморья Андрей Ищенко (КПРФ) заявил, что ему не поступало предложение занять высокий пост взамен на отказ от участия в новых выборах, также ему не сообщали о таком предложении в руководстве партии.

Газета "Ведомости" со ссылкой на два источника сообщила о том, что администрация президента предложила лидеру КПРФ Геннадию Зюганову обдумать назначение Ищенко на пост сенатора или вице-губернатора в обмен на его отказ от участия в выборах губернатора Приморья 16 декабря.

"Лично мне пока ничего не поступало. Из руководства партии никто (мне не сообщал такого). Это сейчас вброс какой-то в интернет пошел", — сказал Ищенко РИА Новости.

По его словам, он сейчас находится в Москве, куда он прибыл для участия в пленуме ЦК КПРФ. Ищенко отметил, что, вероятно, вопрос по его участию в выборах решится "сегодня-завтра".

Антон Волошко, возглавивший предвыборный штаб врио губернатора Приморья Олега Кожемяко, сообщил РИА Новости, что от его команды предложения Ищенко не поступали.

Избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты сентябрьских выборов главы региона недействительными. Бывший врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выразил готовность оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артеме и Находке. Всего им подано более 30 исков, отмечал кандидат от КПРФ. Новые выборы пройдут 16 декабря.

Врио главы региона назначен Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область. Он заявил, что планирует участвовать в выборах главы края в качестве самовыдвиженца. В начале октября депутаты законодательного собрания Приморья приняли закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора региона.