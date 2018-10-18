Путин исключил нанесение Россией опережающего ядерного удара

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва не будет первой наносить ядерный удар, такой вариант исключается концепцией ядерной доктрины России.
"В этой ситуации мы как бы ждем, что в отношении нас будут применять ядерное оружие, сами ничего как бы не делая", — отметил президент.
Путин рассказал, что приказ об использовании ядерного оружия может быть отдан только после того, как поступит подтверждение, что такой удар нанесен по территории России.
"И когда мы убеждаемся, а это все происходит в течение нескольких секунд, что атака идет на территорию России, только после этого мы наносим ответный удар. Это ответ встречный, потому что летят к нам, а навстречу полетит в сторону агрессии", — подчеркнул президент.
Российский лидер также разъяснил, что ждет тех, кто решит нанести ядерный удар по стране.
"Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", — заключил Путин.
Только ответный удар
"А также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. Решение о применении ядерного оружия принимается Президентом Российской Федерации", — гласит документ.
"Провальное первенство"
Член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев выразил уверенность, что Россия не будет никого опережать в применении ядерного оружия.
"В этом случае опережать мы никого не собираемся — это провальное первенство <…> На мой взгляд, зная потенциал России, в принципе никто и не может быть инициатором. Это значит, что сейчас у нас мощная система сдержек и противовесов. Сейчас это в мире обеспечено", — сказал Шхагошев РИА Новости.