Путин исключил нанесение Россией опережающего ядерного удара

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва не будет первой наносить ядерный удар, такой вариант исключается концепцией ядерной доктрины России.

Выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай", глава государства отметил, что применение ядерного оружия равноценно всемирной катастрофе, и Россия не может быть ее инициатором.

"В этой ситуации мы как бы ждем, что в отношении нас будут применять ядерное оружие, сами ничего как бы не делая", — отметил президент.

Путин рассказал, что приказ об использовании ядерного оружия может быть отдан только после того, как поступит подтверждение, что такой удар нанесен по территории России.

"И когда мы убеждаемся, а это все происходит в течение нескольких секунд, что атака идет на территорию России, только после этого мы наносим ответный удар. Это ответ встречный, потому что летят к нам, а навстречу полетит в сторону агрессии", — подчеркнул президент.

Российский лидер также разъяснил, что ждет тех, кто решит нанести ядерный удар по стране.

"Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", — заключил Путин.

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Только ответный удар

Согласно Военной доктрине, одобренной Советом Безопасности и утвержденной президентом в декабре 2014 года, "Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения".

"А также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. Решение о применении ядерного оружия принимается Президентом Российской Федерации", — гласит документ.

"Провальное первенство"

Член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев выразил уверенность, что Россия не будет никого опережать в применении ядерного оружия.

"В этом случае опережать мы никого не собираемся — это провальное первенство <…> На мой взгляд, зная потенциал России, в принципе никто и не может быть инициатором. Это значит, что сейчас у нас мощная система сдержек и противовесов. Сейчас это в мире обеспечено", — сказал Шхагошев РИА Новости.