В Совфеде обсудят использование темы экологии как попытку вмешательства

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов и зампредседателя аграрного комитета СФ Ирина Гехт 23 октября проведут круглый стол, посвященный использованию экологических факторов для вмешательства извне во внутренние дела России, сообщает в четверг сайт палаты.

В мероприятии примут участие ди⁠ректор департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии Андрей Колодкин, политологи Евгений Минченко и Сергей Михайлов, председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, представители экспертного сообщества.