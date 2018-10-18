МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Внесение изменений в законодательство, направленных на повышение возраста, с которого можно получить разрешение на приобретение охотничьего оружия, обсудят в Совете Федерации, заявила РИА Новости сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и подрыв взрывного устройства в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов (шесть несовершеннолетних и девять в возрасте 20-21 год) и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

"Мы обсудим такой вопрос. Что надо здесь вносить изменения, повышать возраст для покупки оружия — это стопроцентно. Мы говорим в последнее время о повышении возраста для покупки алкоголя, а тут не алкоголь, а более серьёзные вещи", — сказала Лахова.

По её мнению, этот возраст мог бы быть увеличен до 23 лет. "В 23 года, как правило, заканчивают ВУЗ, выходят во взрослую жизнь, значит, и оружие раньше разрешать покупать нет смысла", — убеждена сенатор.

Лахова указала также на пробелы в воспитании студентов и внимании к сложным ребятам, допущенным колледжем в Керчи, где учился студент, осуществивший нападение.

"Колледж должен следить за воспитанием ученика, об этом написано и в преамбуле к закону об образовании. Тем более что его воспитывала одна мать, которая с утра до ночи была на работе. Этот момент они упустили": — подчеркнула парламентарий.

Она отметила, что в учебных заведениях преподаватели и штатные психологи должны знать "группу риска", состоявшую из ребят, "от которых можно ожидать всего", и тщательно работать с ними.