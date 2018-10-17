КС рассмотрит жалобу эсеров о судебной защите избирательных прав

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Конституционный суд РФ на открытом заседании рассмотрит жалобу регионального отделения "Справедливой России" о судебной защите избирательных прав в связи с не регистрацией кандидатов партии в 2014 году на выборах депутатов муниципального совета муниципального образования муниципального округа №15 в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба суда.
Как сообщает пресс-служба суда, ни один из кандидатов, выдвинутых региональным отделением партии "Справедливая Россия" на выборах в 2014 году в Санкт-Петербурге, не был зарегистрирован избирательной комиссией.
Двадцать пятого февраля 2015 года по заявлению о незаконном противодействии регистрации этих кандидатов правоохранительные органы возбудили уголовное дело: обвинение в воспрепятствовании осуществлению избирательных прав предъявлялось председателю избиркома. Однако 21 декабря этого же года уголовное дело было прекращено в связи с амнистией.
Заявитель считает, что оспариваемая норма не позволяет избирательному объединению, участвовавшему в выборах и выдвинувшему кандидатов, которые не были впоследствии зарегистрированы избирательной комиссией, оспорить результаты выборов в суде. Что нарушает гарантированную статьями 32 и 46 Конституции РФ судебную защиту избирательных прав, отмечается в сообщении.