КС рассмотрит жалобу эсеров о судебной защите избирательных прав

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Конституционный суд РФ на открытом заседании рассмотрит жалобу регионального отделения "Справедливой России" о судебной защите избирательных прав в связи с не регистрацией кандидатов партии в 2014 году на выборах депутатов муниципального совета муниципального образования муниципального округа №15 в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба суда.

"В среду, в 10 часов Конституционный суд РФ в открытом заседании рассмотрит дело о проверке конституционности части 15 статьи 239 Кодекса административного судопроизводства (КАС) РФ. Поводом к рассмотрению дела послужила жалоба регионального отделения политической партии "Справедливая Россия" в городе Санкт-Петербурге", — сказано в сообщении.

Как сообщает пресс-служба суда, ни один из кандидатов, выдвинутых региональным отделением партии "Справедливая Россия" на выборах в 2014 году в Санкт-Петербурге, не был зарегистрирован избирательной комиссией.

Двадцать пятого февраля 2015 года по заявлению о незаконном противодействии регистрации этих кандидатов правоохранительные органы возбудили уголовное дело: обвинение в воспрепятствовании осуществлению избирательных прав предъявлялось председателю избиркома. Однако 21 декабря этого же года уголовное дело было прекращено в связи с амнистией.

"При этом оспорить в соответствии с частью 15 статьи 239 КАС РФ результаты выборов и защитить права своих незарегистрированных кандидатов петербургской "Справедливой России" не удалось. По мнению судов, отказавших ей в рассмотрении административного иска, данное избирательное объединение на самом деле лишь выдвинуло кандидатов в депутаты, которые не были зарегистрированы избирательной комиссией и участия в выборах не принимали", — говорится в сообщении.

Заявитель считает, что оспариваемая норма не позволяет избирательному объединению, участвовавшему в выборах и выдвинувшему кандидатов, которые не были впоследствии зарегистрированы избирательной комиссией, оспорить результаты выборов в суде. Что нарушает гарантированную статьями 32 и 46 Конституции РФ судебную защиту избирательных прав, отмечается в сообщении.