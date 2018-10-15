МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. КПРФ продолжит участвовать в выборах главы Хакасии, заявил лидер компартии Геннадий Зюганов.

"Официально заявляю, что мы продолжим выборную кампанию и в состоянии преодолеть кризис в этой республике", — сказал Зюганов журналистам в понедельник.

Представитель Партии роста Александр Мяхар заявил в понедельник, что снимает свою кандидатуру с выборов главы Хакасии и сообщил, что намерен отозвать иск в верховный суд республики о снятии с выборов кандидата от КПРФ Валентина Коновалова из-за неправильной агитации.

По мнению лидера КПРФ, оппоненты Коновалова снялись с выборов, так как "оказались не в состоянии представить конструктивную программу".

"Те надуманные предлоги, которые вдруг заметила прокуратура после того, как выборы уже идут два месяца, оказались не только несостоятельными, но и крайне вредными: они подрывают авторитет и выборной кампании, и авторитет государственной власти", — также сказал политик.

Зюганов отметил, что при этом руководство ЦИК, врио главы региона и представители администрации президента РФ выступают за проведение честных выборов.

"Я должен отметить, что навстречу пошли и руководители администрации президента, и руководители ЦИК, они официально высказались, в том числе и тот представитель президента (Михаил) Развозжаев, который временно исполняет обязанности главы республики, где он официально заявил, что выступает за честные, открытые и достойные выборы", — сказал он.

В первом туре выборов 9 сентября участвовали действующий глава Хакасии Виктор Зимин (получил 32,42% голосов), Коновалов (44,81%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Позже Зимин снялся с выборов, затем стало известно, что и Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру. Президент России назначил Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Хакасии

Ранее член ЦИК РФ Евгений Шевченко сообщил РИА Новости, что второй тур голосования назначен на 11 ноября, участником будет только один претендент – Валентин Коновалов.