МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Выборы главы Хакасии перенесли на 11 ноября. Об этом сообщил РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко.

Голосование должно было пройти 21 октября, но его отменили из-за отказа от борьбы кандидата от Партии роста Александра Мяхара.

По словам Шевченко, в бюллетене будет фамилия только одного оставшегося кандидата — Валентина Коновалова от КПРФ — и два варианта ("за" и "против"). Для победы ему нужно будет набрать более 50% голосов.

Как отметили в ЦИК, изначально выборы должны были бы пройти 4 ноября, но по закону нельзя проводить голосование в праздники.