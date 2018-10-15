МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Выборы главы Хакасии перенесли на 11 ноября. Об этом сообщил РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко.
Голосование должно было пройти 21 октября, но его отменили из-за отказа от борьбы кандидата от Партии роста Александра Мяхара.
По словам Шевченко, в бюллетене будет фамилия только одного оставшегося кандидата — Валентина Коновалова от КПРФ — и два варианта ("за" и "против"). Для победы ему нужно будет набрать более 50% голосов.
Как отметили в ЦИК, изначально выборы должны были бы пройти 4 ноября, но по закону нельзя проводить голосование в праздники.
В первом туре выборов 9 сентября участвовали действующий глава Хакасии Виктор Зимин (получил 32,42%), Валентин Коновалов (44,81%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Позже Зимин и Филягин сняли свои кандидатуры.