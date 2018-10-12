Дмитрий Медведев встретился с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном

ДУШАНБЕ, 12 окт — РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон намерен обсудить с премьер-министром России Дмитрием Медведевым развитие взаимодействия Москвы и Душанбе.

"Предлагаю обсудить двусторонние отношения (Таджикистана и РФ)", — сказал глава таджикистанского государства на встрече с председателем российского правительства. Рахмон добавил, что рад новой встрече с Медведевым.

"Спасибо за приглашение, спасибо за возможность провести заседание Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)", — поблагодарил премьер-министр РФ. В пятницу в Душанбе пройдет заседание глав-правительств ШОС.

Медведев отметил, что второй раз за последние четыре месяца приезжает в "дружественный Таджикистан". "Это символ нашей дружбы", — отметил он.

Позднее Рахмон, как планируется, примет всех премьер-министров стран ШОС, затем главы правительств проведут встречи в узком и расширенном составах.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью государствами: Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. 9 июня 2017 года полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан. В работе объединения также принимают участие четыре страны-наблюдателя (Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия) и шесть партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка).