Главы трех российских регионов ушли в отставку

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Главы трех субъектов Федерации подали сегодня в отставку по собственному желанию.
По предварительной информации, выборы новых руководителей регионов должны состояться в единый день голосования 8 сентября 2019 года.
Забайкальский край
Жданова была первой женщиной-губернатором в Сибири, она возглавляла край с 2016 года.
Позднее пресс-служба распространила заявление самой экс-губернатора, в котором она призвала не связывать свое решение с какими-либо слухами и критикой.
"Принятое решение обусловлено моими внутренними мотивами и объективными обстоятельствами, которые открывают новый, не менее интересный и ответственный период в моей жизни", — говорится в заявлении.
Пока обязанности губернатора исполняет первый заместитель главы краевого правительства Александр Кулаков.
Курская область
В сообщении, опубликованном на сайте областной администрации, говорится, что "Михайлов объявил о досрочном сложении своих полномочий".
"Хочу поблагодарить всех за совместную плодотворную работу в регионе и считаю, что развитие Курской области должно продолжиться под руководством молодого руководителя. Желаю ему успехов!" — приводятся в сообщении слова Михайлова.
Накануне теперь уже бывший губернатор подписал постановление о дополнительных гарантиях главе региона после прекращения его полномочий.
Так, предполагается, что экс-губернатору будет предоставлено автотранспортное обслуживание, будут оплачиваться две поездки в год в Москву вместе с супругой поездом или самолетом, также ему будет открыт доступ в здание администрации и гарантирован внеочередной прием у главы региона.
Помимо этого, в течение года после отставки у дома экс-чиновника сохраняется пост охраны.
Республика Башкортостан
"Завершается моя работа в должности главы Республики Башкортостан. Мною направлено обращение президенту Российской Федерации с просьбой принять мою отставку", — говорится в стенограмме заявления Хамитова, опубликованной на сайте главы республики.
Экс-руководитель региона подчеркнул, что не будет участвовать в следующих выборах в 2019 году, хотя и имеет такую возможность по закону.
"По моему глубокому убеждению, руководители регионов в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности и должны уходить достойно, не под нажимом сверху или снизу или ввиду чрезвычайных обстоятельств, а обдуманно и неконфликтно", — пояснил свое решение Хамитов.