Главы трех российских регионов ушли в отставку

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Главы трех субъектов Федерации подали сегодня в отставку по собственному желанию.

По предварительной информации, выборы новых руководителей регионов должны состояться в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Забайкальский край

Утром по московскому времени новость об отставке главы Забайкальского края Натальи Ждановой пришла от ее пресс-службы. По словам собеседника агентства, заявление она написала в связи с изменившимися обстоятельствами.

Жданова была первой женщиной-губернатором в Сибири, она возглавляла край с 2016 года.

Позднее пресс-служба распространила заявление самой экс-губернатора, в котором она призвала не связывать свое решение с какими-либо слухами и критикой.

"Принятое решение обусловлено моими внутренними мотивами и объективными обстоятельствами, которые открывают новый, не менее интересный и ответственный период в моей жизни", — говорится в заявлении.

Пока обязанности губернатора исполняет первый заместитель главы краевого правительства Александр Кулаков.

Курская область

Затем известие об отставке руководителя региона пришло из Курской области, где подал в отставку губернатор Александр Михайлов. Он руководил субъектом с 2000 года.

В сообщении, опубликованном на сайте областной администрации, говорится, что "Михайлов объявил о досрочном сложении своих полномочий".

"Хочу поблагодарить всех за совместную плодотворную работу в регионе и считаю, что развитие Курской области должно продолжиться под руководством молодого руководителя. Желаю ему успехов!" — приводятся в сообщении слова Михайлова.

Накануне теперь уже бывший губернатор подписал постановление о дополнительных гарантиях главе региона после прекращения его полномочий.

Так, предполагается, что экс-губернатору будет предоставлено автотранспортное обслуживание, будут оплачиваться две поездки в год в Москву вместе с супругой поездом или самолетом, также ему будет открыт доступ в здание администрации и гарантирован внеочередной прием у главы региона.

Помимо этого, в течение года после отставки у дома экс-чиновника сохраняется пост охраны.

Республика Башкортостан

Вечером стало известно об отставке главы Башкирии. Рустэм Хамитов, работавший на этом посту с 2010 года, обратился к жителям республики и объявил о досрочном сложении своих полномочий.

"Завершается моя работа в должности главы Республики Башкортостан. Мною направлено обращение президенту Российской Федерации с просьбой принять мою отставку", — говорится в стенограмме заявления Хамитова, опубликованной на сайте главы республики.

Экс-руководитель региона подчеркнул, что не будет участвовать в следующих выборах в 2019 году, хотя и имеет такую возможность по закону.

"По моему глубокому убеждению, руководители регионов в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности и должны уходить достойно, не под нажимом сверху или снизу или ввиду чрезвычайных обстоятельств, а обдуманно и неконфликтно", — пояснил свое решение Хамитов.