Глава Забайкалья подала в отставку

КРАСНОЯРСК, 11 окт — РИА Новости. Губернатор Наталья Жданова подала в отставку. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.

"Это никак не связано с предположениями и слухами, распространившимися в последние дни, не связано и с критикой и нападками на меня", — цитирует пресс-служба главу региона.

Жданова объяснила свою отставку "внутренними мотивами и новыми перспективами".

Она также поблагодарила жителей региона за поддержку, а также попросила прощения за свои ошибки.

"Хочу сказать, что я работала честно, добросовестно и с полной отдачей все это время – каждый день. Я делала все возможное в исторически, и в существующих сегодня объективно непростых условиях Забайкалья", — заявила губернатор края.

Руководить регионом будет первый заместитель краевого правительства Александр Кулаков, пока президент не назначит врио.

Жданова стала главой Забайкалья в феврале 2016 года. Тогда она сменила подавшего в отставку Константина Ильковского.

В сентябре этого года Жданова победила на губернаторских выборах, набрав более 54% голосов избирателей.