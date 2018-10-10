Главы двух комитетов администрации Петербурга покидают свои посты

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт — РИА Новости. Председатель комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Павел Белов и глава комитета по делам записи актов гражданского состояния Наталья Беглова покидают свои посты, сообщает администрация северной столицы.

Президент РФ Владимир Путин 3 октября принял отставку прежнего губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и назначил врио главы города полпреда в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова.

"Второго октября Наталья Беглова и Павел Белов написали заявления об уходе в отпуск с последующим увольнением. С 15 октября 2018 года они больше не сотрудники администрации Санкт-Петербурга", — написал в Twittеr представитель городской администрации Андрей Кибитов.