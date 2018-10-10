В "Справедливой России" бывают проблемы с выплатой зарплат, заявил Миронов

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов подтвердил, что в партии иногда возникают "проблемы с выплатой зарплат".

Ранее "Коммерсант" сообщил о том, что "Справедливая Россия" столкнулась с серьезными финансовыми проблемами.

"С точки зрения того, что у нас есть проблемы с выплатами зарплаты, такие проблемы иногда возникают… Но несправедливость в том, что наша партия, поддержав президента, ничего не получила, — это правда", — сказал Миронов журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о публикации в издании.

Законодательно этот вопрос никак решить, но "по справедливости можно", отметил политик.

По его словам, КПРФ получили "больше миллиарда", лидер ЛДПР Владимир Жириновский получил "600 миллионов рублей".

"Считать деньги в чужих карманах вообще неприлично, но я могу подтвердить только то, что там справедливо написано – мы поддержали президента и за это ничего не получили", — сказал он.