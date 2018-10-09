Фургал выступил против идеи Кожемяко перенести столицу ДФО во Владивосток

ХАБАРОВСК, 9 окт – РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что не согласен с предложением главы соседнего Приморского края, что столицей Дальнего Востока должен стать Владивосток.

Хабаровск — центр Дальневосточного федерального округа с момента его образования (2000). Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко в субботу заявил, что столицей Дальнего Востока нужно сделать Владивосток.

"Что касается высказывания врио губернатор Приморья о переносе столицы из Хабаровска в Приморский край, я просто отвечу: пускай попробует, никому не запрещено", — сказал Фургал журналистам.

"Если у кого-то возникли ощущения или мысли, что можно перенести даже название из Хабаровска во Владивосток, я думаю, не получится. Мы тоже сами себе с усами, знаем, что нужно делать и как делать, чтобы Хабаровск был столицей Дальнего Востока не только по названию, но и по определению", — добавил он.

По словам хабаровского губернатора, для этого в регионе будут развивать науку и спорт.

"У нас есть большие планы и программы по развитию спорта. Мы станем участниками серьезных прорывных проектов, которые будут строиться именно в Хабаровском крае, такие как академия фигурного катания.. Когда мне говорят, что столица уйдет во Владивосток, я с этим не согласен. Все-таки здравоохранение, культура, образование стоит на достаточно высоком уровне в Хабаровском крае, и мы будет это улучшать и повышать", — заявил он.