В МИД объяснили наличие техсредств у высланных из Нидерландов россиян

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Граждане России, которых в апреле выслали из Гааги по обвинениям в подготовке хакерских атак, имели при себе специальную аппаратуру для тестирования информационных систем и дипломатические паспорта, сообщили в МИД.

"В ходе известной пресс-конференции 4 октября власти Нидерландов сделали ряд заявлений о некоей "тайной операции ГРУ". Ничего тайного в поездке группы российских технических специалистов не было. Речь шла о совершенно открытой и рутинной командировке", — пояснили во внешнеполитическом ведомстве.

Там отметили, что повседневную деятельность российских дипломатических представительств за рубежом обеспечивают различные государственные организации и ведомства, включая Министерство обороны. "К этой работе привлекаются только специализированные и сертифицированные структуры", — подчеркнули в МИД.

"Изъятые у российских представителей технические средства предназначались для тестирования информационных систем посольств в интересах анализа защищенности компьютерных сетей в связи с участившимися попытками киберпроникновения в российские государственные учреждения", — указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как заявили в МИД, Нидерланды умалчивают, "что в ходе задержания никаких официальных претензий российским специалистам предъявлено не было".

"Им не задали никаких вопросов. У них просто изъяли аппаратуру, в том числе мобильные телефоны, лишив их тем самым возможности оперативно связаться с посольством", — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

"Был получен отказ и на прямое требование уведомить о происходящем российское диппредставительство. Более того, у наших экспертов были изъяты все личные вещи, включая кредитные карты и деньги. Потом их сопроводили на ближайший рейс в Москву", — отметили в МИД.

В Москве также вызывает глубокое недоумение то, что и после этого эпизода никаких других действий в соответствии с обычной дипломатической практикой не последовало. "Не было ни дипломатических демаршей, ни запросов, ни уведомлений", — заключили в ведомстве.

Обвинения в кибератаках

В начале октября Минобороны Нидерландов сообщило, что спецслужбы предотвратили хакерскую атаку на ОЗХО, которую пытались провести четверо россиян. Подозреваемых выдворили с территории Нидерландов 13 апреля.

Российский МИД назвал обвинения "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявил, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред двусторонним отношениям. Глава ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что ничего секретного в поездке в Гаагу российских специалистов не было. Они не прятались и занимались рутинной работой, отметил министр.

Также с обвинениями в адрес России выступили США и Канада, заявив, что семь "сотрудников ГРУ" причастны к хакерским атакам на избирательную систему США, антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты.