Депутаты Оренбурга лишили полномочий арестованного за коррупцию мэра города

УФА, 8 окт — РИА Новости. Депутаты горсовета Оренбурга в понедельник лишили полномочий мэра города Евгения Арапова, арестованного за несколько эпизодов получения взятки в крупном размере, сообщили в пресс-службе губернатора Оренбургской области.

В середине августа Арапов был задержан за получение крупной взятки и арестован на два месяца, отмечало следствие. По версии следствия, градоначальник с заместителем Борисовым получил от гендиректора коммерческой организации деньги за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости в Оренбурге: 400 тысяч рублей причиталось Арапову, а 200 тысяч — Борисову. Кроме того, следователи обнаружили в рабочем сейфе Арапова 4,2 миллиона рублей, следствие устанавливает их происхождение. Борисов был отпущен из-под стражи под домашний арест. В ходе расследования дела против Арапова следователи выявили новый факт коррупции — он получил от строительной организации квартиру стоимостью свыше 3 миллионов рублей за общее покровительство, отмечал СК.

В понедельник состоялось внеочередное заседание городского совета Оренбурга, где был рассмотрен вопрос о лишении полномочий Арапова.

"Депутаты приняли решение об удалении в отставку Евгения Арапова. Основание — нарушение им требований закона "О противодействии коррупции". Информацию о несоблюдении закона областному правительству передал следственный комитет, а губернатор области обратился к городским депутатам", — сказал агентству представитель оренбургского горсовета.

Арапов занимал пост мэра Оренбурга с 30 октября 2015 года. После его задержания обязанности главы города исполняет его заместитель Сергей Николаев.