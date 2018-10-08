МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Заявления Нидерландов и США о якобы предпринятых РФ кибератаках не может быть основанием для рассмотрения вопроса о кадровых перестановках в российском Минобороны, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Информация подобного качества, естественно, не может быть основанием для такого", — сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматривается ли вопрос о кадровых перестановках в Минобороны и Генштабе в связи с информацией, которая была озвучена в Нидерландах и в США.

На прошлой неделе Минобороны Нидерландов сообщило, что спецслужбам страны якобы удалось предотвратить "хакерскую атаку" на Организацию по запрещению химического оружия, которую, как сообщили в ведомстве, пытались осуществить четверо российских граждан. Подозреваемых в организации кибератаки выдворили из страны в апреле. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не исключил введения новых ограничительных мер против России из-за "кибератаки".

МИД РФ назвал обвинения "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявил, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред двусторонним отношениям. Также в МИД РФ обратили внимание, что заявление МО Нидерландов сделано перед сессией ОЗХО 9 октября, в преддверии которой создается "нужный" политический фон для противоправных инициатив.

С обвинениями в адрес России выступили также США и Канада, заявив, что семь "сотрудников ГРУ" причастны к хакерским атакам на избирательную систему США, антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты. При этом четверо из подозреваемых американской стороной россиян — те же самые люди, которых выдворили Нидерланды. Ранее Вашингтон отказался от предложения Москвы о создании группы по кибербезопасности.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США отравляют атмосферу в российско-американских отношениях новыми обвинениями в адрес спецслужб РФ. Он отметил, что нагнетание напряженности между двумя ядерными державами является опасным.

Россия предлагала США создать совместную рабочую группу по кибербезопасности, которая позволила бы Москве и Вашингтону взаимодействовать в сфере информационной защиты и не допустить вмешательства во внутренние дела государств. Соединенные Штаты эту инициативу отвергли.



